Egzaminy na kierowców zawodowych. Kandydaci są wściekli, bo ministerstwo ma poślizg

Egzaminy dla kierowców zadowowych to przepustka do pracy na ciężarówce i w autobusie. Każdy kandydat na kierowcę zawodowego (samochody powyżej 3,5 tony) musi ukończyć kurs klasyfikacyjny i zdać egzamin państwowy. Do tej pory egzaminy przeprowadzały komisje powoływane przez wojewodów, a wszystko odbywało się w ośrodkach szkolenia.