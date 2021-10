EKO-ORŁY 2021. Konkurs dla gmin w Kujawsko-Pomorskiem, które aktywnie angażują się w ochronę środowiska OPRAC.: Ewa Abramczyk-Boguszewska

W konkursie EKO-ORŁY zostaną docenione gminy, których mieszkańcy angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska Marzena Bugała/ Zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (2 zdjęcia)

EKO-ORŁY 2021 to konkurs dla gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, zaangażowanych w ochronę środowiska i motywujących swoich mieszkańców do działań w tym zakresie. Tegoroczna edycja poświęcona jest ochronie powietrza i adaptacji do zmian klimatu.