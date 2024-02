Elana Toruń - Pelikan Łowicz. Ostatni test żółto-niebieskich przed derbami - zdjęcia

Elana Toruń - Pelikan Łowicz 2:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Bramki dla Elany: Maciej Rożnowski, Mariusz Woroniecki.

Sparing rozegrano w nietypowym formacie. Po regulaminowych 90 minutach obaj szkoleniowcy umówili się jeszcze na pół godziny gry. W pierwszej połowie gola dla Elany strzelił Maciej Rożnowski po asyście Arkadiusza Korpalskiego. W drugiej części torunianie stracili bramkę. W dodatkowych 30 minutach Mariusz Woroniecki ustalił wynik spotkania.

- To był bardzo udany sprawdzian z silnym rywalem - powiedział Rafał Więckowski, trener Elany. - Mamy dużo materiału do analizy. Udało się nam wygrać, mimo że fizycznie nie prezentowaliśmy się najlepiej. Jeśli miałbym ocenić w skali szkolnej, to wystawiłbym trójkę. Przed meczem ligowym mamy parę znaków zapytania dotyczących składu. Jest jeszcze tydzień czasu, więc powinniśmy dać sobie radę - dodał szkoleniowiec.