Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Politechnika Opole 82:75

Dla Astorii był to najważniejszy mecz od czasu przegranych derbów z Twardymi Piernikami, które w poprzednim sezonie zepchnęły zespół do I ligi. Porażka z Politechniką oznaczałaby koniec sezonu i kompletny krach drużyny, która była wszak największym faworytem do awansu.