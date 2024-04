Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz gromi i zna rywala w play off. Tak kibicowaliście koszykarzom!

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - WKK Wrocław 103:75

Gospodarze musieli wygrać ten mecz, aby obronić czwarte miejsce i rozstawienie w ćwierćfinale play off. Piętnasty zespół I ligi nie zamierzał bydgoszczanom ułatwiać zadania. Dopiero na początku 2. kwarty gospodarze narzucili rywalom swoje warunki. Z dystansu trafili Stupnicki oraz Burczyk i Asta odskoczyła na 30:24, a w połowie kwarty przewaga urosła już do ponad 10 punktów. Bardzo skuteczny pod tablicami był Szymon Kiwilsza. dobrze funkcjonowała defensywa, która skuteczność z gry WKK ograniczyła do marnych 34 procent.