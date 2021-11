Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz po derbowym meczu w Toruniu [wideo]

Enea Astoria Bydgoszczy przegrywała w Toruniu niemal przez cały mecz. Na pięć minut przed końcem przewaga gospodarzy zmalała do pięciu punktów (86:81). Odpowiedzią gospodarzy były dwa celne rzuty wolne Diduszki, lay up Watsona i "trójka" Manigata, który przebudził się w odpowiedniej dla torunian chwili. Na trzy i pół minuty przed końcem Twarde Pierniki wygrywały 93:81. Potem kontroli już mecz, by wygrać ostatecznie 102:86. W powyższym materiale wideo zobaczysz wypowiedzi przedstawiciel bydgoskiego zespołu na konferencji prasowej.