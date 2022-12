Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń mocniejsza. Do drużyny wróciła Evelyn Adebayo

W ostatnim meczu w Gorzowie trener Elmedin Omanić korzystał w zasadzie tylko z sześciu koszykarek. Wkrótce rotacja "Katarzynek" będzie nieco lepsza. Kontrakt podpisała właśnie Evelyn Adebayo, doskonale znana w Toruniu koszykarka. W poprzednim sezonie prezentowała się całkiem nieźle, notując na koncie średnio 11 punktów i prawie 7 zbiórek.

Brytyjka ma 26 lat, mierzy 184 centymetry i gra głównie na pozycji silnej skrzydłowej. To absolwentka University of Connecticut, ale najlepsze sezony w NCAA1 zaliczyła wcześniej w Murray State University w konferencji OVC. Notowała wtedy imponujące średnie:18.2 punktów i 11.4 zbiórek. W swoim pierwszym sezonie w Europie w Europie rozegrała tylko kilka spotkań w hiszpańskiej II lidze (5 meczów, 6 pkt i 3 zb). Po przygodzie z Energą Krajowa Grupa Spożywcza kończyła poprzedni sezon w australijskim Kilsyth Lady Cobras, ale grała tam tylko po 12 minut i zdobywała śr. 2 punkty.

Adebayo już dołączyła do toruńskiej drużyny, ale są bardzo małe szanse na jej występ w Pruszkowie. To arcyważny mecz "Katarzynek", które muszą pokonać MKS (bilans 0-8), aby pozostać w grze o play off.