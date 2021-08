Euforia w Grudziądzu! GKM pokonał Włókniarza i zostaje w PGE Ekstralidze!

Nadszedł ten dzień. To był trudny sezon, ale jedziemy od zera, zapominamy o tym co było. Zrobiliśmy wszystko, aby jak najlepiej przygotować się do tego meczu. Nasza drużyna da z siebie wszystko, aby obronić PGE Ekstraligę dla Grudziądza! Czy się uda? To okaże się dziś wieczorem - pisał do kibiców grudziądzki klub.

Wieczorem w Grudziądzu panowała wielka radość, bo po zaciętym i emocjonującym meczu, GKM zapewnił sobie miejsce w elicie na kolejny sezon!