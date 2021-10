Ewa Miś-Radziejewska: - Szkoda, że ten Konkurs Chopinowski już się skończył

Już się pani wyspała?

Nie za bardzo. Prawdę powiedziawszy, jestem jeszcze nieprzytomna po tych wieczorach z koncertami Chopina. Czuję się tak, jakbym sama grała jeden koncert. A przecież w międzyczasie miałam też swoje obowiązki. Na szczęście jednak jest świetna aplikacja, którą można było sobie pobrać i odsłuchać wszystko w dowolnym czasie. Z przyjemnością z niej korzystałam i jeszcze skorzystam, bo muszę uzupełnić sobie braki z pierwszego etapu. Cieszę się, bo dzięki tej aplikacji mogłam połączyć obowiązki z przyjemnościami. Żałuję jednak, że nie udało mi się wyrwać do Warszawy choćby na jeden koncert.

To niesamowite, ale wygląda na to, że Konkurs Chopinowski jest chyba najlepszy na świecie pod względem tej multimedialnej obsługi.

Nie mam odpowiedniej skali porównawczej, ale rzeczywiście, liczba pobrań aplikacji, liczba oglądających transmisje, liczba zagranicznych dziennikarzy – wszystko to świadczy o tym, że Konkurs Chopinowski jest wydarzeniem globalnym.