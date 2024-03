Fałszywi maklerzy, adwokaci i policjanci już w areszcie. Oni odbierali od seniorów pieniądze

Najczęściej legenda jest taka: wnuk, syn czy córka spowodowali wypadek, w którym ktoś zginął albo odniósł poważne obrażenia. By wyciągnąć bliską osobę z więzienia, potrzeba pieniędzy na kaucję. Właśnie taką historię usłyszała niedawno 71-latka z Włocławka. Jej córka rzekomo potrąciła ciężarną. Fałszywa "policjantka" zapewniała, że pomoże córce wyjść na wolność. Gotówkę i biżuterię na kaucję włocławianka miała przekazać "gońcowi z prokuratury". Gdy zorientowała się, że to oszustwo, powiadomiła prawdziwych stróżów prawa.

- Gdy policjanci ustalali źródło pochodzenia tych rzeczy, do dyżurnego wpłynęło zgłoszenie od oszukanej seniorki. Wtedy wyszło na jaw, że zabezpieczone przez funkcjonariuszy mienie pochodzi właśnie z tego przestępstwa - mówi nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy KMP we Włocławku.

Syn udaremnił oszustwo

Na nieszczęście oszustów seniorka nie była w mieszkaniu sama. Kiedy syn kobiety usłyszał tę rozmowę zorientował się, że są to oszuści . 78-latka zachowała zimną krew i kontynuowała rozmowę. W tym samym czasie jej syn skontaktował się z drugiego telefonu z policjantami, którzy po chwili byli już na miejscu. W oczekiwaniu na podstawionego "adwokata" kobieta przygotowała kopertę, do której włożyła pocięte gazety. Wkrótce przed budynkiem zjawił się oszust, któremu bydgoszczanka przekazała reklamówkę z rzekomymi pieniędzmi. Wtedy do akcji wkroczyli policjanci. Mężczyzna próbował uciekać. Został zatrzymany. Podczas przeszukania zabezpieczono przy nim trzy telefony komórkowe i 4 karty SIM.

Grozi im 8 lat więzienia

W rękach policji są już także 18 i 33-latek, którzy kilka dni temu oszukali 56-letnią mieszkankę Świecia. Przeglądając jeden z portali społecznościowych trafiła na reklamę dotyczącą inwestycji w akcje rafinerii naftowej. Kobieta pozostawiła swój kontakt. Odezwała się do niej przedstawicielka fikcyjnej firmy i przedstawiła wizję dodatkowego, łatwego zarobku. Fałszywa "doradczyni" przedstawiła się jako analityk giełdowy. Zachęcała, by na początek zainwestować drobną sumę. Kobieta na polecenie rozmówczyni zainstalowała na komputerze program umożliwiający zdalną obsługę pulpitu i zalogowała się do swojego banku. Dzięki temu oszustka ukradła jej 12,5 tys. zł.

Niestety, 56-latka zaciągnęła też kredyt. Gotówkę przekazała podstawionemu kurierowi. Gdy miało dojść do przekazania kolejnych pieniędzy, zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i powiadomiła policję. W dniu, gdy miała przekazać "kurierowi" 75 tys. zł, kryminalni z komendy w Świeciu zatrzymali 18 i 33-latka, którzy przyjechali po "przesyłkę". Ponadto policjanci zabezpieczyli 35 tys. zł, które jak się okazało, były własnością innej, oszukanej osoby.