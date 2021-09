Fałszywi policjanci wymyślają nowe metody. Seniorzy z kujawsko-pomorskiego stracili dużo pieniędzy

89-letnia bydgoszczanka była przekonana, że rozmawia z policjantem. Mężczyzna poinformował ją, że jej wnuczka jest chora na COVID-19 i potrzebne są pieniądze na zastrzyki. Seniorka uwierzyła w tę historię i przekazała mężczyźnie, który pojawił się w drzwiach jej mieszkania, swoje oszczędności 6 tys. zł.

Z kolei 88-letnia mieszkanka Bydgoszczy odebrała telefon z zapytaniem o adres pod pretekstem dostarczenia przesyłki. Chwilę później na jej telefon stacjonarny zadzwonił nieznany mężczyzna, który przedstawił się jako policjant CBŚP i poinformował seniorkę, że w ramach współpracy z policją musi przekazać posiadane pieniądze, gdyż te są zagrożone. Kobieta nie podejrzewając złych intencji dzwoniącego wyrzuciła z balkonu reklamówkę z zawartością 44 tys. zł.

76-latka straciła oszczędności życia

Z kolei fałszywa policjantka zadzwoniła do innej 89-letniej bydgoszczanki. W trakcie rozmowy, pod pretekstem współpracy z policją, nakłaniała starszą panią, by swoje oszczędności przekazała do badań.