Fekalia zalały piwnicę w bloku przy Nakielskiej w Bydgoszczy. Mieszkańcy od kilku dni domagali się reakcji służb

- Mieliśmy tu dziś kontrolę z KPEC, w zupełnie innej sprawie - mówi mieszkanka bloku przy ulicy Nakielskiej 64. - Mówię tym panom, by nie szli dalej w piwnicy, do drugiej klatki, bo tam wszystko jest zalane. Szambo wybiło.

Faktycznie, w środę rano znaczna część piwnicy w domu była jeszcze zalana nieczystościami. Problem w tym, jak wskazuje mieszkanka, że awaria nastąpiła w piątek, 19 kwietnia, a niewiele zrobiono, by usunąć jej skutki. - Przyszli tu ludzie od zarządcy nieruchomości, położyli na podłogę jakieś kartony i to wszystko... - starsza pani rozkłada ręce.

Kobieta tłumaczy, że administrowaniem nieruchomością zajmuje się firma Bydgoscy Zarządcy Nieruchomości. Zarzuca spółce opieszałość. Próbowała zainteresować śmierdzącym problemem tez służby, w tym straż miejską i policję. - Dzielnicowy przyszedł, popatrzył i pyta, po co wzywałam policję - mówi kobieta. - Zaczął, że powinnam wezwać inne służby. A ja na to: Chciałam, żebyście to zobaczyli.