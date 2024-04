Rolnik sprzedał ziemię pod autostradę i ma problem z resztówką, bo na roszczenie jest za późno

Kilkadziesiąt metrów kwadratowych kłopotów

Umowę sprzedaży nieruchomości pod autostradę gospodarz zawarł w marcu 2007 roku. - Wiem, że to już dawno, ale zupełnie niedawno dowiedziałem się, że – zgodnie z prawem - zarządca drogi, jest zobowiązany do nabycia resztówki – dodaje pan Maciej.

Te resztówki to grunty orne R IV a. Pierwsza z działek ma 0,0019 ha, druga 0,0071 ha, czyli łącznie to 90 metrów kwadratowych.

Gospodarz przypuszcza, że nie tylko on nie znał swoich praw

Szczegółowe dotyczące tzw. resztówek znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia/wykup-resztowki

Co to jest resztówka? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnia: „Resztówka, w odniesieniu do zastosowania art. 13 ust. 3. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID), to część nieruchomości powstała po podziale zatwierdzonym decyzją ZRID, lecz niepodlegająca przejęciu pod inwestycję drogową. To także pojedyncza działka, niepodlegająca podziałowi, która w wyniku zrealizowania inwestycji drogowej, została oddzielona od zasadniczej części nieruchomości, np. od siedliska.”

Podstawa prawna: Art. 13. ust. 3. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363).

Na tej stronie znajduje się także wniosek o wykup resztówki. Można się również dowiedzieć, jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do nabycia resztówki: „W przypadku przejęcia części nieruchomości pod inwestycję drogową, pozostała jej część nie podlega przejęciu, a podział spowodował, że pozostała jej część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. Sytuację tę można też odnieść do pojedynczej działki, która na skutek zrealizowania inwestycji drogowej została oddzielona przez wybudowaną drogę np. od siedliska.”