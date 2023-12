Fenomenalna ostatnia kwarta i zwycięstwo Arrivy Twardych Pierników Toruń w Dąbrowie Gorniczej

MKS Dąbrowa Górnicza - Arriva Twarde Pierniki Toruń 85:92 (27:26, 23:190, 16:15, 19:32)

MKS: Persons 22 (2), 9 as., Carvacho 14, 10 zb., Horne 9 (1), Kulikowski 8 (2), Garcia 7 oraz Cabbil 14 (3), Piechowicz 4, Kucharek 3, Wilczek 2, Słupiński 2. Arriva Twarde Pierniki: Filipović 19 (2), 8 as., Vucić 13, 12 zb., Tomaszewski 6, Kunc 6, Diduszko 4 oraz Smith 21 (1), Cel 12 (1), Diggs 11 (2), Sowiński 0.

Pierwsza kwarta była bardzo ofensywna, obie drużyny miały skuteczność w okolicach 70 procent. Najważniejszym warunkiem powodzenia w tym meczu byłą miała być defensywa przeciwko jednej z najmocniejszych drużyn OBL w ofensywie. Z tym było gorzej, zwłaszcza przeciwko Taylerowi Personsowi. Były lider Twardych Pierników w 1. kwarcie zaliczył 7 pkt i 6 asyst. To nie było wielką niespodzianką, w przeciwieństwie do kapitalnej kwarty Mate Vucicia (10 pkt i 45 zbiórki).

Po bardzo wyrównanej kwarcie, w 2. zaczęły się kłopoty. Szybko trzy faule złapał Trey Diggs i już do przerwy nie wrócił do gry. MKS nadal punktował niemal w każdej akcji, a torunianie nieco stracili skuteczności, zaliczyli też straty w trzech kolejnych akcjach. W 14. minucie przewaga urosła do ponad 10 punktów po rzucie, a jakże, Personsa za 3. Za to torunianie za nic nie mogli się wstrzelić z dystansu i zaczęli od 0/11(w całym meczu marne 6/30) i dopiero w 18. minucie niemoc przełamał Filipović.