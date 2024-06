Finał Pucharu Polski Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej bez kibiców Zawiszy Bydgoszcz

- Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by na naszym stadionie pojawiło się ośmiuset kibiców Zawiszy - wyjaśnia. - Firma ochroniarska kategorycznie stwierdziła, że na trybunie dla kibiców przyjezdnych może pojawić się maksymalnie 450 osób. Policja zgodziła się na 500 osób. Jeszcze w poniedziałek byliśmy w kontakcie z prezesem Zawiszy i kibicami bydgoskiego klubu, przedstawiając im jaka jest sytuacja. Naprawdę należało nam, aby kibice Zawiszy pojawili się na naszym stadionie. Proszę pamiętać, że mieści on około czterech tysięcy widzów. Oferowaliśmy Zawiszy ponad 10 procent, zamiast zwyczajowych pięciu - podkreśla.