Finał WOŚP 2024 w Kujawsko-Pomorskiem. W wielu miastach regionu padł rekord!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Kujawsko-Pomorskiem

W tym roku datki zbierano na zakup sprzętu dla oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Już od rana we wszystkich miastach regionu można było spotkać wolontariuszy z puszkami. W Bydgoszczy zaangażowano ich 750, w Toruniu było ich ponad 800, na ulice Włocławka wyszło ich prawie 500, zaś w Grudziądzu kwestowało 205 wolontariuszy.

W Toruniu na Rynku Staromiejskim koncertowali przedszkolaki i seniorzy. Zaplanowano również wiele atrakcji. Można było skorzystać m.in. z symulatorów dachowania, symulatora drona, a także zobaczyć pokazy ratownictwa medycznego czy pierwszą pomoc zwierzętom.

Bydgoszcz już od samego rana tętniła życiem! W Centrum Handlowym Rondo przy ul. Kruszwickiej od godz. 10 rozpoczęło się "Wiosłowanie dla WOŚP", a w Myślęcinku miłośnicy sportu pobiegli w "Serduszkowym treningu z RUN Bydgoszcz dla WOŚP". Na Starym Rynku tłumy bawiiły się na koncertach, które trwały od południa do samego wieczora.

We Włocławku w ramach Finału WOŚP 2024 odbyły się liczne wydarzenia sportowo-rekreacyjne, koncerty, pokazy i oczywiście światełko do nieba. Nad jeziorem Czarnym do wody wskoczyli fani zimnych kąpieli, a w Centrum Kultury "Browar B." odbył się koncert "Włocławek dla Orkiestry".