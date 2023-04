Finowie bezradni! Anwil Włocławek w finale FIBA Europe Cup. To wielki sukces naszego klubu

Karhu Basket - Anwil Włocławek 63:67 (17:17, 18:14, 11:19, 17:17)

Karhu Basket: Kaukiainen 12 (2), Jones 10, Skinner 8 (2), Crockett 6 (1), Dolenc 0 oraz Dixson 16 (2), Marttinen 3 (1), Kantonen 8 (2)

Anwil: Greene 17 (3), Petrasek 10 (2), Williams 9, 10 zb., Łączyński 4, Nowakowski 4 oraz Sanders 12 (1), Sobin 4, Moore 4, Słupiński 3, Bojanowski 0.

To był już czwarty pojedynek tych zespołów w tym sezonie, ale z pewnością najważniejszy. Stawką był awans do wielkiego finału. Dla obu zespołów był to gigantyczny i raczej dość niespodziewany sukces.

Anwil Włocławek do Finlandii jechał raczej pewny swego. Tydzień wcześniej rozbił Karhu Basket różnicą 19 punktów, dla rywali była to najwyższa porażka w sezonie. W rewanżu włocławianie nie zamierzali się jednak bronić, tylko deklarowali jasno: jedziemy po drugie zwycięstwo.