Forum Rolnicze 2021. Wielkie odliczanie! Startujemy już w piątek w Bydgoszczy

Dzisiejsi rolnicy, to przedsiębiorcy – nie boją się odważnych decyzji, korzystają z nowoczesnych technologii. Z drugiej jednak strony, są przywiązani do tradycji i szanują korzenie. Specjalnie dla Was – rolników - stworzyliśmy warunki do wymiany pomysłów i doświadczeń, pogłębiania wiedzy. Mowa o Forum Rolniczym Gazety Pomorskiej. Już w najbliższy piątek (1 października) 8. odsłona. Corocznie w forum bierze udział pół tysiąca rolników, ale również eksperci rozmaitych branż agro oraz politycy związani ze sprawami wsi. Wśród gości będą m.in. Juliusz Młodecki - prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, wiceminister Ryszard Kamiński, Piotr Doligalski z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Grzegorz Bardowski – jeden z najpopularniejszych rolników.

Jeśli chcecie spotkać się z nami osobiście w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy Gdańskiej w Myślęcinku, wystarczy dać znać: