Forum Rolnicze "Gazety Pomorskiej" o nowych technologiach. Czy drony będą powszechniejsze?

X Forum Rolnicze „Gazety Pomorskiej” organizujemy 2 grudnia w hotelu Cukrownia Żnin. Przez cały dzień w kilku salach konferencyjnych będą trwać dyskusje o sprawach najważniejszych dla rolników. Co rok na naszym Forum mówimy o innowacjach w rolnictwie. Robotyzacja i automatyzacja w polskich gospodarstwach są faktem. Czy to się opłaca? Jaki jest stan bieżący i perspektywy wdrażania nowych technologii w polskich realiach?

Można monitorować stan upraw

- Drony zmieniają podejście rolników do zarządzania uprawami – ocenia Instytut Nawożenia Upraw i Gleboznawstwa w Puławach. - Za pomocą specjalnych kamer i czujników umieszczonych na dronach, można zbierać informacje o różnych parametrach roślinności, takich jak gęstość, zdrowotność czy stres roślin. Dzięki dronom pozyskuje się też dane dotyczące składu gleby, wilgotności, odczynu pH i innych parametrów glebowych, a także mapę upraw (pod kątem np. wystąpienia chorób czy szkodników roślin), która może być wykorzystywana do opracowywania spersonalizowanych planów nawozowych, uwzględniających specyficzne warunki glebowe na danym obszarze.

IUNG ocenia, że bezzałogowe statki powietrzne, służące m. in. do oprysków i rozsiewania nawozów, mają potencjał do zrewolucjonizowania sektora rolniczego. - Poprawiając precyzję i efektywność zabiegów, a w efekcie prowadząc do zrównoważonej gospodarki – wyjaśniają badacze.