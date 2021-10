Fundusz gwarancyjny w rolnictwie. Kiedy może powstać? Gospodarze potrzebują bezpieczeństwa!

- Doszło do tego, że coraz częściej boimy się sprzedawać płody rolne, bo nie mamy pewności, czy dostaniemy zapłatę - mówi Stanisław Kulwicki, rolnik z Borówna (koło Chełmna), który podczas Forum Rolniczego „Gazety Pomorskiej” (1 października) zapytał uczestników głównej debaty, czy jest szansa na powstanie funduszu gwarancyjnego.

18 października dodał: - Coraz więcej rolników dopytuje o ten fundusz, bo przybywa poszkodowanych przez firmy, które nie płacą np. za zboże lub rzepak. Dotyczy to także województwa kujawsko-pomorskiego.

Stali się wierzycielami, nie wszyscy odzyskali pieniądze

On od około dwóch lat czeka na zapłatę za zboże, które przekazał grupie Ziarno w Cichoradzu koło Torunia. - Do odzyskania mam ponad sto tysięcy złotych, nie licząc odsetek - mówi pan Stanisław. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a on i kilkuset wierzycieli tej grupy tracą nadzieję na odzyskanie pieniędzy.