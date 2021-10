Tysiąc złotych za świnię. Rolnicy z Kujaw i Pomorza apelują o wsparcie

Samorząd rolniczy wnioskuje również o odstąpienie od umownego wymogu osiągnięcia wskaźnika celu operacji dla beneficjentów działania Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze A. Przypomnijmy, zobowiązuje on do wzrostu i utrzymania wartości dodanej - w gospodarstwie - co najmniej o 10 proc. "Wykonanie tego wskaźnika przy obecnych uwarunkowaniach jest po prostu niemożliwe", czytamy w piśmie do ministra.