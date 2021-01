"Garb na plecach i nic więcej. Chyba że...". Opłacalność chowu tuczników. Komentarze hodowców

"Rosyjska ruletka". Rolnicy o używanych ciągnikach. Które modele polecają?

- Poszukuję ciągnik do około 50 tysięcy złotych. Co doradzacie? Na co zwracać uwagę przy zakupie? Przy zachodnim ciągniku boję się, że - jeśli czegoś nie zauważę - naprawa będzie mnie kosztować z 20 tysięcy - zwraca się do rolników, na Faceboku, pani Anna. Jakie modele cieszą się największym zaufaniem na wsi?