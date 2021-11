Gaz ostro w górę. UOKiK przygląda się sprawie, ale sam niewiele może zrobić Marek Weckwerth

Ceny gazu idą ostro w górę. Do UOKiK docierają skargi konsumentów, przedsiębiorców i samorządowców, których bezpośrednio dotyka ta sprawa Fot. Piotr Krzyżanowski

- Dokładnie przyglądamy się rynkowi energii, w szczególności dostrzegamy problem wysokich podwyżek cen gazu. Docierają do nas skargi konsumentów, przedsiębiorców i samorządowców, których bezpośrednio dotyka ta sprawa. Chcę jednak podkreślić, że kwestia zatwierdzania cen stosowanych przez przedsiębiorstwa sprzedające gaz do gospodarstw domowych jest wyłączną kompetencją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zaś UOKiK nie ma prawnych możliwości do kwestionowania zatwierdzonych przez Prezesa URE taryf - mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.