„Cichego zabójcę” może wykryć niewielka czujka. Tak się uchronisz przed czadem Marek Weckwerth

Taka czujka czadu może uratować życie – stwierdza st. bryg. Sławomir Herbowski. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz także zachęca do zakupu tego urządzenia. Czuję będzie można zdobyć w zabawie organizowanej przez Urząd Wojewódzki Marek Weckwerth

Czy wiesz, że czad oszukuje zmysły? Nie widać go, nie czuć, nie słychać. A tymczasem co czwarty Polak uważa, że można go rozpoznać po zapachu i dymie. Strażacy przypominają o tym i radzą jak rozpoczęty właśnie sezon grzewczy przetrwać bezpiecznie.