Gdzie oglądać żużel? PGE Ekstraliga: transmisja na żywo w telewizji. Żużel w TV i online. Plan transmisji 23-25 kwietnia

PGE Ekstraliga: transmisja na żywo w telewizji. O której godzinie?

W sobotę będziemy odrabiać zaległości z 3. kolejki PGE Ekstraligo. Lesznie mecz Unia - Apator Toruń. Drużyna mistrzów Polski szybko wróciła do równowagi po wpadce na inaugurację ze Stalą Gorzów. W Częstochowie doskonale pojechała formacja seniorska, a kibiców cieszy przede wszystkim odrodzenie Jaimona Lidseya. Ten mecz pokazał jednak, że na juniorów w Lesznie na razie trudno liczyć. Apator przyjedzie do jaskini lwa bez presji. Drużyna przyzwoicie zaprezentowała się we Wrocławiu i podobny wynik w Lesznie (51:39) będzie satysfakcjonujący.