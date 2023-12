Gładkie 13:0 Anwilu Włocławek. Arka Gdynia nie miała nic do powiedzenia

Anwil Włocławek - Arka Gdynia 97:66 (27:19, 19:21, 29:9, 22:17)

Anwil: Sanders 14 (2), 7 as., Young 13, 8 zb., Petrasek 13, Garbacz 12 (3), Bell 5 oraz Groves 14 (2), Bojanowski 9 (2), Łączyński 5 (1), Joesaar 5 (1), Kostrzewski 5, Łazarski 0.

Arka: Bogucki 18, Kenić 3 (1), Wilczek 2, Kamiński 2, Alford 2 oraz Gordon 13 (1), Marchewka 10 (2), Hrycaniuk 5, Wołoszyn 4 (1), Czoska 4, Szumert 5 (1), Nagel 0.

Do Hali Mistrzów przyjechał ostatni zespół w tabeli i to jeszcze bez swojego lidera Andrzeja Plkuty. Jak to jednak często bywa w takich sytuacjach, faworyt początkowo nie miał łatwego życia. Grający bez kompleksów gdynianie objęli prowadzenie w 1. kwarcie po "trójce" młodego Jakuba Szumerta. Dopiero końcówka tej części to koncertowe akcje Anwilu, 10 punktów w trzy minuty (m.in. dystansowe trafienia Jakuba Garbacza i Janariego Joesaara.