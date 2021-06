Głosowano za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania wójtom z gminy Książki i Płużnica. Sprawdzamy, ilu radnych głosowało "za"

- Naprawdę wielki ukłon dla pana. Potrafił pan to wszystko ogarnąć i jakoś rozwiązać

- mówiła podczas sesji radna gminy Książki Anna Turbak, zwracając uwagę na to, że przez pandemię realizacja budżetu była wyjątkowo trudna, a i tak udało się realizować inwestycje.

- Myślę, że trochę jeszcze mamy do zrobienia, aby wszystkim naszym mieszkańcom w tej naszej małej ojczyźnie żyło się jeszcze lepiej. Może młodzież zdecyduje i nam podpowie, co by jeszcze można było dla nich zorganizować