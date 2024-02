Gmina Drzycim w powiecie świeckim miała nowego wójta. Ale nie na długo

Na licytację trafił voucher , gwarantujący spędzenie jednego dnia na fotelu wójta gminy Drzycim. Wylicytował go Andrzej Lubiński .

To efekt wsparcia przez gminę Drzycim tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

I to właśnie on przez jeden dzień zajął miejsce Marian Krywalda. - Nowy włodarz gminy, miał okazję zobaczyć jak na co dzień wygląda praca wójta i jak funkcjonuje urząd gminy od wewnątrz. Ponadto wziął udział w radzie budowy. Wizytował w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz dokonał przeglądu inwestycji, które gmina obecnie realizuje – informują urzędnicy z Drzycimia.

Przypomnijmy, że w tym roku pieniądze zebrane w ramach WOŚP trafią na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.