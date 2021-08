Gmina Kruszwica. Premier Mateusz Morawiecki na budowie mostu w Kobylnikach [zdjęcia]

- Kiedyś budżet państwa był problemem, dzisiaj dzięki budżetowi państwa rozwiązujemy problemy. Budżet zasila bardzo wiele projektów, które są potrzebne dla mieszkańców. Potrzebne dla rozwoju gospodarczego regionu - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z dziennikarzami, które odbyło się na terenie budowy mostu w Kobylnikach.

Mateusz Morawiecki zwracał uwagę, że budowa przeprawy na Noteci dobiega końca. Most będzie częścią dużej inwestycji, jaką jest budowa obwodnicy Kruszwicy, drogi bardzo ważnej dla tej części województwa kujawsko-pomorskiego.

- W ramach programu budowy 100 obwodnic, przystąpiliśmy do budowy takich tras w kilku miejscach województwa. Są to: Strzelno, Lipno, Kowalewo Pomorskie, Brześć Kujawski, Nowa Wieś Wielka i właśnie Kruszwica - przypomniał premier, a przy okazji dodał, że Kruszwica to przepiękne miasto, które zasługuje na to, by być miejscem spokoju. Zagwarantować ma to właśnie obwodnica.