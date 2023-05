Gmina Sępólno Krajeńskie beneficjentem programu "Olimpia". W Zbożu powstanie hala sportowa

2 054 900 złotych trafi do gminy Sępólno Krajeńskie, która zawnioskowała o budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zbożu . Pieniądze pochodzą programu „Olimpia” – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Był to pierwszy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

"Olimpia" dla gminy Sępólno

Szkoła Podstawowa w Zbożu, podobnie jak ta w Zalesiu i Wiśniewie, nie posiada sali gimnastycznej. Dzięki nowemu obiektowi poprawią się warunki prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, bowiem celem programu jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.