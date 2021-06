Gmina Śliwice. Skontrolują Wasze śmieci. Zajrzą do pojemników i kompostownika

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a faktycznie nie kompostuje odpadów lub uniemożliwia kontrolę, wójt wyda decyzję o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wejdzie ona w życie od pierwszego dnia miesiąca. Co ważne, będą również przeprowadzane kontrole dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej i urzędu będą zaglądać do pojemników na odpady zmieszane, by sprawdzić, czy są w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce.