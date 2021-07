Gmina Tuchola. W lasach przez Łosiny do Fojutowa

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Przebudowano drogę Łosiny - Fojutowo na odcinku o długości 1,365 km. To drugi etap zadania. W pierwszym, który zrealizowano w ubiegłym roku, powstał nieco ponad kilometrowy odcinek drogi Legbąd - Łosiny. O tym, że to bardzo ważna dla mieszkańców inwestycja świadczy to, ile osób pojawiło się na odbiorze. Nie tylko oficjele jak doradca wojewody kujawsko-pomorskiego Jerzy Kowalik czy burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski, ale i panie z Łosin.