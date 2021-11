GrajDlaJaj, czyli mecz w słusznej sprawie! Na boisku znane osobistości, które wspierają akcję profilaktyki nowotworów u mężczyzn

Rak prostaty to obecnie najczęściej rozpoznawany nowotwór złośliwy wśród mężczyzn. Województwo kujawsko-pomorskie jest na trzecim miejscu w Polsce pod kątem zachorowalności na ten nowotwór. Rocznie jeden na pięciu pacjentów onkologicznych choruje tutaj na raka prostaty, a jeden na dziesięciu mężczyzn umiera z powodu tego nowotworu. Żniwo zbiera też drugi nowotwór męskich narządów płciowych - rak jąder. Jest to najczęstszy nowotwór wśród mężczyzn poniżej 35 roku życia, ale występuje on również w późniejszym wieku.