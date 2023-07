Grand Prix Szwecji. Tym razem Patryk Dudek bohaterem polskich kibiców. Przerwana seria Bartosza Zmarzlika

Wszystkie okoliczności zwiastowały polski wieczór na szwedzkiej ziemi. Trudno było sobie wyobrazić lepsze miejsce na Grand Prix. Jak na PGE Narodowym Polacy za nic nie potrafią wygrywać, tak w Szwecji ostatnio nie mają sobie równych. Bartosz Zmarzlik wygrał trzy ostatnie rundy mistrzostw świata w Malilli , a tor nie ma tajemnic także dla Macieja Janowskiego, który na co dzień startuje w miejscowej. I do tego jeszcze Patryk Dudek: wciąż bez półfinału w tym sezonie, ale z rosnącą formą i wyraźnie większą motywacją przed Drużynowym Pucharem Świata.

Zmarzlik od drugiej serii odrabiał straty, czego niestety nie można było powiedzieć o Janowskim. Jeździec Betardu Wrocław był przeraźliwe wolny i nawet po niezłym starcie szybko tracił punktowane pozycje. Dla niego marzenia o półfinale zakończyły się już w trzeciej serii, gdy po kolejny przyjechał ze zwieszoną głową na końcu stawki.

Za to cieszył się jazdą w Malilli Patryk Dudek, który do tej pory tylko raz w tym sezonie przebił się do półfinału. Po trzech seriach miał na koncie 6 punktów i był najlepszym z Polaków. Torunianin w kolejnej serii pokonał m.in. wicelidera klasyfikacji generalnej Jacka Holdera i już był praktycznie pewny półfinału.

Ostatecznie najwyżej klasyfikowanym Polakiem po rundzie zasadniczej był Zmarzlik, który tym razem nie imponował jakością sprzętu, za to z pewnością mądrością w jeździe. Razem z Dudkiem trafili do jednego półfinału. Lepsze pole miał Zmarzlik, ale to Dudek pojechał fenomenalnie po zewnętrznej i wyprzedził nie tylko mistrza świata, ale za jednym zamachem także Martina Vaculika. Dla Zmarzlika to pierwszy w tym roku turniej SGP bez finału (w sumie osiem finałów z rzędu).