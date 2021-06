Grudziądz. Kilkaset osób utknęło w kolejce, bo do szpitala nie dojechały szczepionki. "Mogłyby zachorować w kolejce do szczepienia!"

Dworczyk: W systemie szczepień jest 50 proc. dorosłych

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że w systemie szczepień znalazło się do tej pory ok. 50 proc. dorosłych Polaków. - Dzienne zapisy na szczepienia spadły z ok. 200 tys. do 130 tys. - mówił na antenie TVN24.