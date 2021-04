Grudziądz. Od maja więcej zapłacimy za ciepło. Nowe stawki wprowadzi OPEC-Ineko. O ile więcej zapłacą grudziądzanie?

OPEC Grudziądz podnosi opłaty za ciepło

Konkretnie: czeka nas zmiana cen ciepła produkowanego przez spółkę OPEC-Ineko.

Jako główną przyczynę podwyżki cen ciepła OPEC-Ineko podaje drastyczny wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2

W komunikacie prasowym czytamy: Na światowych giełdach ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły z 7 euro za tonę w 2018 r. do 47 euro za tonę w bieżącym roku, co oznacza zmianę o ponad 600 proc. A koszt uprawnień do emisji to ponad 1/3 ceny wytworzonego ciepła.

Te koszty pogłębił wzrost kursu euro w stosunku do złotówki oraz poziom inflacji, który w Polsce za 2020 rok wyniósł 3,4 proc.

Plan Grupy OPEC: ograniczyć spalanie węgla, zwiększyć udział OZE