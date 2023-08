Grupę Neuca kupią Chińczycy? "To celowy fake news, lobbing wymierzony przeciw ustawom aptekarskim!"

Artykuł bez autora, za to z wyobraźnią!

Chińscy giganci farmaceutyczni kierują się w stronę Polski

"Chińscy giganci farmaceutyczni kierują się w stronę Polski, jako bramy do rynku Unii Europejskiej. Celują w potencjalne przejęcie Neuca, wiodącej polskiej firmy zajmującej się hurtową sprzedażą farmaceutyczną" - napisał „The European Business Review”. Dodano nawet, że "Transakcja miała być już przedmiotem konsultacji z UOKiK".

Grupa Neuca wydała oświadczenie

- Temat sprzedaży Neuki nie istnieje , ale, jak widać, istnieje inny, to znaczy wypuszczania fake newsów bez jakiejkolwiek próby potwierdzenia informacji u źródła - mówi w rozmowie z "Pomorską" Sybilla Walczyk, rzeczniczka prasowa Grupy Neuca. - Nie ma przypadków, bo jak wiadomo, można się z nami bez problemu skontaktować. Artykuł opublikowany w "Business European Reviev" nie ma nawet autora, więc wygląda to na działalność agencji lobbingowej, o czym zresztą wspominamy w oświadczeniu.

Artykuł bez autora, za to z wyobraźnią!

Czytamy tam: "W związku z publikacją artykułu w "The European Business Review" informujemy, że informacje w nim zawarte dotyczące sprzedaży akcji NEUCA przez kluczowych akcjonariuszy nie są prawdziwe. Podziwiamy wyobraźnię autorów i cieszymy się, że zauważają sukces jaki na przestrzeni ostatnich 35 lat odniosła NEUCA. Sukces ten nie wynika jednak ze wsparcia ze strony jakiegokolwiek rządu, a ciężkiej pracy i zaangażowania naszych pracowników. To prawda, że NEUCA odgrywa kluczową rolę w polskim systemie dystrybucji i to prawda, że podjęła wiele działań na rzecz polskiego społeczeństwa, również w okresie pandemii COVID. Jesteśmy jednak firmą całkowicie prywatną, zbudowaną przez całkowicie polski kapitał i taką zamierzamy pozostać. Ubolewamy nad faktem, że żaden dziennikarz reprezentujący wspomniany tytuł nawet nie próbował nawiązać z nami kontaktu. Nie weryfikował również żadnej z przedstawionych w artykule tez. Opublikowany artykuł realizuje cele lobbingowe wymierzone przeciw ustawom istotnym dla całej polskiej branży farmaceutycznej".