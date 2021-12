Halina Sztypka, przewodnicząca Rady Gminy Wielgie, laureatką nagrody „Stalowy Anioł"

- Jestem bardzo wzruszona, że ktoś docenił moją pracę – zdradza Halina Sztypka. – Nigdy nie robiłam niczego na pokaz czy dla poklasku. Takie działanie, podobnie jak kłamstwo, ma bardzo krótkie nogi i szybko wyjdzie to na jaw. Gmina jest wspólnym domem wszystkich mieszkańców i razem musimy o nią dbać. Mam taką naturę, że jestem blisko drugiego człowieka. Wysłucham i doradzę, ale przede wszystkim staram się pomóc. Jestem bardzo konkretna i uważam, że jeśli problemy zapukają do drzwi, trzeba stawić im czoła. Tego się trzymam.

Halina Sztypka z Wielgiego otrzymała „Stalowego Anioła”. To nagroda przyznawana przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego ludziom najbardziej zaangażowanym, rzetelnym, ofiarnym i twórczym w działaniach na rzecz drugiego człowieka. Z przyczyn zdrowotnych nie mogła wziąć udziału w uroczystej gali, która odbyła się 16 grudnia. Piękną statuetkę odbierze później.

Panią Halinę w gminie Wielgie znają wszyscy

To efekt długich lat pracy - w szkole, gdzie była najpierw nauczycielką, a następnie pedagogiem szkolnym oraz w samorządzie gminnym. W Radzie Gminy Wielgie zasiada już szóstą kadencję, a piątą sprawuje funkcję przewodniczącej. Niewielu samorządowców może poszczycić się takim stażem. Gdy po raz pierwszy została radną, była jedyną kobietą w tym gremium.

- Budujące jest to, że jest nas coraz więcej – mówi Halina Sztypka. - Na szczęście, kobiety zaczęły wychodzić z domów i chcą się spełniać w życiu społecznym. W tej chwili jest nas siedem, czyli panowie mają przewagę zaledwie jednego radnego. Kobiecy głos ma znaczenie, a my zmieniamy politykę. Łagodzimy pewne problemy, a na niektóre sprawy patrzymy w odmienny sposób niż panowie. Społeczeństwo nie składa się z samych mężczyzn, a więc niby dlaczego mieliby oni sami decydować w imieniu wszystkich? Sołtysami też coraz częściej zostają panie.

Halina Sztypka jest wszędzie tam, gdzie trzeba pomóc drugiemu człowiekowi

Motywuje osoby uzależnione do podjęcia terapii. Tu potrafi być zdeterminowana, jak mało kto. Od bardzo dawna angażuje się w pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielgiem. Współpracuje też ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Szansa” w Zadusznikach. Wszędzie wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe, bo ludzkie problemy nie mają wieku. I do dziecka, i do osoby dorosłej trzeba po prostu wyciągnąć pomocną dłoń. Wysłuchać i spróbować pomóc najlepiej, jak się potrafi.