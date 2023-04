Wielki transport na Wiśle pod Toruniem. Kto przewozi gigantyczne konstrukcje?

Barki trzeba było wypożyczyć z zagranicy

Oprócz najnowszej dostawy, do Płocka przypłynęło już 40 barek. Transportowano na nich elementy wielkości m.in. 89, 84 i 82 metrów. Wszystkie płyną z portu w Gdańsku, od producentów z Europy i Dalekiego Wschodu. Operacji logistycznej na taką skalę w Polsce jeszcze nie było. Nic dziwnego - to największy projekt inwestycyjny w Europie w branży petrochemicznej od lat, a zarazem największy projekt transportowy w Polsce. Rekordowej wielkości element jest jednocześnie największym w całej historii polskiej logistyki.

Największe wyzwanie - most w Grudziądzu

Wbrew pozorom to nie śluza we Włocławku jest problem technicznym. Dopłynięcie do tamy we Włocławku to już prawie zakończenie podróży. Organizatorom transportu nie daje spać dno Wisły - rzeki nieuregulowanej i płytkiej. Nawet przy odpowiednich stanach wody, piach przesuwa się i tor wodny jest domyślny, za każdym razem trzeba do odszukać.