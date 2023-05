I Mistrzostwa Żnina w siatkówce plażowej w mikstach 4x4

W każdej drużynie muszą być dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Zgłosiło się 13 zespołów.

- Jeśli pojawią się wszystkie, to będziemy grali w dwóch grupach, każdy z każdym jednego seta do 21 punktów - mówi Bartłomiej Ojak z Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie, który organizuje turniej. - W wypadku mniejszej liczby drużyn grać będziemy do dwóch wygranych setów - do 15 punktów. Dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do półfinałów. Dla zespołów z miejsc 1-3 przewidzieliśmy nagrody rzeczowe ufundowane przez firmy Aroma Szubin i Fit+ Żnin. Dla drużyn z miejsc 1-4 będą vouchery na kręgielnie ufundowane przez Cukrownię Żnin. Będą też statuetki, a dla wszystkich uczestników mistrzostw pamiątkowe medale (ufundowane przez firmę Ośrodek Szkoleniowy. Gabinet Pedagogiczny. Janusz Witkowski) oraz pakiety promocyjne przygotowane przez Gminę Żnin - wylicza.