Iglasty czy liściasty? Takie żywopłoty zachwycają w ogrodach

Żywopłot to najelegantsze ogrodzenie. Żywopłoty sadzone są od wieków. Pojawiają się już w Starym Testamencie, np. w „Pieści o winnicy” z Księgi Izajasza: „Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano.”

Żywopłoty dzielą przestrzeń w ogrodzie, podkreślają ścieżki, osłaniają od wiatru. Dziś najczęściej powstają one z tui, kiedyś królował grab. Popularne są też cisy i bukszpany.