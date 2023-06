III liga piłki nożnej: Świt Szczecin - Zawisza Bydgoszcz. Zwroty akcji i aż sześć goli

- Pomimo tego, że nie udało się utrzymać prowadzenia, to generalnie jestem zadowolony - stwierdził Piotr Kołc, trener Zawiszy. - Graliśmy bardzo młodym składem. Dla większości zawodników to była dobra nauka. Wierzę, że przyniesie ona skutek w przyszłości. Gramy do końca o jak najlepsze miejsce - dodał.