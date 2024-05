Ile komitet wyborczy Sojusz Obywaatelski Grudziądz Macieja Glamowskiego wydał na kampanię? Znamy kwoty i darczyńców

Zgodnie z przepisami każdy z komitetów wyborczych musiał posiadać stronę internetową, a na niej publikować zarówno rejestr zaciągniętych kredytów, jak i wpłat wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie jest to 4242 zł . Przy czym łączna kwota od jednej osoby fizycznej nie mogła przekraczać piętnastokrotności tej sumy, czyli 63 630 zł.

Takiego rejestru nie odnajdujemy na stronie internetowej komitetu wyborczego Nowej Drogi. Czasu Grudziądza. Kandydatem na prezydenta był - przypomnijmy - Marek Nowak. Podczas jednej z konferencji w kampanii wyborczej obiecywał m. in. transparentne miasto. "Jeśli my będziemy rządzili obiecujemy, że wydatki będą transparentne. To należy się mieszkańcom" - zapewniał Marek Nowak.