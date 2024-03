Im bliżej kalendarzowej wiosny, tym w Kujawsko-Pomorskiem będzie się robić cieplej

Jeszcze w poniedziałek przy dokładnie północnym, arktycznym wietrze wszystko na co było stać naturę to 3-4 stopnie, zaś nocą od zera do minus 1.

Noc ze środy na czwartek także może jeszcze być z lekkim przymrozkiem. Warunki biometeorologiczne są teraz na ogół obojętne lub w łagodnym stopniu niekorzystne.

Na szczęście im bliżej pierwszego dnia kalendarzowej wiosny (we czwartek 21 marca) tym wskazania termometrów będą wyższe.

Jednak na jakieś pogodowe fajerwerki nie ma co liczyć – we wspomniany pierwszy dzień wiosny przy południowo-zachodnim wietrze słupek rtęci w centrum regionu podniesie się do 11 kresek. W piątek możemy liczyć na 10 stopnie, w sobotę na 10-11, w niedzielę na 8-9.