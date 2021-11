Inowrocław. Nowe plakaty Andrzeja Pągowskiego do filmów Andrzeja Wajdy. Wystawa w Galerii Miejskiej

Projekt "Wajda na nowo" został zrealizowany z okazji 95. rocznicy urodzin i 5. rocznicy śmierci wybitnego polskiego reżysera. W ramach tego projektu artysta grafik Andrzej Pągowski stworzył 60 nowych plakatów do wszystkich filmów fabularnych, dokumentalnych i etiud wyreżyserowanych przez Andrzeja Wajdę. Wystawa "Wajda na nowo" była już prezentowana w Suwałkach, Gdyni i Łodzi, a teraz gości w Inowrocławiu.

Andrzej Pągowski, autor około tysiąca plakatów poznał Wajdę w 1981 r. podczas pracy nad plakatem do filmu "Człowiek z żelaza", który stał się później ulubionym projektem reżysera. Współpraca trwała latami, czego efektem były projekty do takich filmów jak: "Kronika wypadków miłosnych", "Pierścionek z orłem w koronie" czy "Powidoki". Teraz Pągowski powrócił do wszystkich zrealizowanych produkcji Andrzeja Wajdy.