Inowrocław. Podczas sesji Rady Miejskiej zapadła decyzja - palmiarnia i szalet przy solankowych tężniach płatne

Odpowiadał on w ten sposób Marcinowi Wrońskiemu z klubu radnych PiS. Sprawa dotyczyła projektu uchwały o powierzeniu prezydentowi Inowrocławia uprawnień do ustalania opłat za usługi komunalne. W tym przypadku dotyczyło to opłat za korzystanie z szaletu przy tężniach w Solankach. W uchwale znalazł się też zapis o pobieraniu opłat za wejście do palmiarni w kompleksie Pijalni Wód "Inowrocławianka".

Wspomniane obiekty powstawały w ramach unijnych projektów. Zgodnie z prawem, przez kilka lat po zakończeniu takich inwestycji szalet i palmiarnia udostępniane były za darmo. W br. minął jednak okres tak zwanej trwałości projektu. A to oznacza, że obiekty można udostępniać za opłatą. Stąd konieczność podjęcia przez radę uchwały o powierzeniu prezydentowi uprawnień do ustalania stawek opłat.