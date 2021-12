Inowrocław. Radny Dobromir Szymański interpeluje w sprawie zmian w rozkładzie jazdy autobusów MPK

Oto treść wystąpienia radnego Dobromira Szymańskiego:

"(...) na prośbę mieszkańców, których niezadowolenie budzą zmiany wprowadzone w rozkładach jazdy inowrocławskiego transportu zbiorowego, składam interpelację w kwestii inicjacji konsultacji społecznych – dotyczących zmian w rozkładach jazdy autobusów

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Inowrocławiu.

Ostatnie zmiany w rozkładzie jazdy budzą zdecydowany opór i niezadowolenie mieszkańców Inowrocławia, którzy swoje opinie przekazują radnym podczas dyżurów, na forach internetowych, czy bezpośrednio ustnie. Podkreślam jednocześnie, że zgadzam się z udzieloną mi przez Panią Wiceprezydent Ewę Witkowską odpowiedzią z dnia 28 października br. (WDT-I.0003.13.2021) odnośnie połączeń z/do Mątew, co do okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia oszczędności i optymalizacji przejazdów MPK. Brak wsparcia strony rządowej, niekorzystne rozwiązania Polskiego Ładu i pandemia COVID-19 zmusiły nas rzeczywiście do zaciskania pasa.