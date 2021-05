Inowrocław. Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja radni PiS złożyli kwiaty pod kamieniem upamiętniającym Konfederatów Barskich. Zdjęcia

W Lipnie w niedzielę zabiorą się za sprzątanie parku!

W niedzielę miało się odbyć wielkie sprzątanie lipnowskiego parku pod hasłem „Sprzątam, nie śmiecę”. Ulewny deszcz pokrzyżował te plany, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Akcja odbędzie się w nadchodzącą niedzielę. Póki co, prognozy są optymistyczne. Pomysłodawczynią sprzątania jest Anna Sawicka – Borkowicz, która z powodzeniem angażuje się w inicjatywy społeczne.