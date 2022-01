Inowrocław. Zaprojektował strój maskotki wiewiórki, by promowała Inowrocław, a nie kojarzyła się ze sprawą prowadzoną przez CBA

Przypomnijmy. Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza przekazał na licytację w ramach 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gadżety, wśród których jest maskotka - breloczek wiewiórki z certyfikatem "Wiewiórka ścigana przez CBA".

Zaprotestował przeciwko temu inowrocławianin Jarosław Wojtasiński. Na swym facebookowym profilu napisał: "Jako projektant tych maskotek miasta, nie życzę sobie używania ich w takim kontekście. Maskotki te mają służyć utrwaleniu dobrego wizerunku miasta i w takim celu je projektowałem. Proszę sprawdzić umowę i fakturę. Wiewiórki mają reklamować miasto Inowrocław, a nie pana problemy z prawem!"

Adriana Szymanowska, naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, a zarazem rzecznik ratusza przesłała nam komentarz do wystąpienia Jarosława Wojtasińskiego. Napisała: "(...) nieprawdziwa jest informacja podawana przez pana Jarosława Wojtasińskiego, jakoby był autorem projektu małej maskotki przekazanej przez Prezydenta Miasta Inowrocławia na licytację WOŚP. Pan Wojtasiński jest autorem projektu stroju maskotki, która na prezentowanym zdjęciu promuje voucher z możliwością zaproszenia WiewiórInki na urodziny młodego inowrocławianina. Z wiewiórką - brelokiem, przekazanym na licytację przez prezydenta Ryszarda Brejzę, pan Wojtasiński nie ma związku - a jeżeli ma, prosimy o ujawnienie tego faktu. Nie lekceważąc istoty problemu, swoją drogą ciekawe co na ten temat miałaby do powiedzenia bohaterka tych protestów p. Wojtasińskiego..."