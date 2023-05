Instytut Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu oficjalnie otwarty! "Lekarze dyżurują 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku" [zdjęcia]

Wyposażenie najlepsze w Polsce

To najlepiej wyposażony obiekt tego rodzaju w Polsce. Wierzę, że działająca bardzo dynamicznie od sześciu lat toruńska weterynaria, stanie się niedługo przodującym ośrodkiem w kraju. Także dzięki tej znakomitej infrastrukturze.

Zaglądamy do zakamarków nowego budynku Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK - więcej zdjęć:

Konkurencja dla przychodni weterynaryjnych?

W nowym gmachu kształcą się studenci starszych roczników. Młodsi nadal uczęszczają na zajęcia do budynków uniwersyteckich w kampusie na Bielanach.

Jak wskazuje UMK, w budynku powstanie działająca na zasadach komercyjnych przychodnia dla małych zwierząt domowych m.in. psów i kotów, z której będą mogli korzystać wszyscy torunianie. Powinna zacząć działać na przełomie maja i czerwca.

- Jest w pełni wyposażona, jednak na razie będzie miała status przychodni. Do uzyskania miana kliniki musiałaby pełnić – jako jednostka – dyżury całodobowe. Sprzęt to tylko 20 proc. sukcesu, reszta to ludzie, a na razie nie mamy wystarczająco licznej kadry" – wskazał prof. Jaśkowski.